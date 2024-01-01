Пермское УФАС возбудило дело по факту отключения водоснабжения пекарни «Дом Демидовых» Антимонопольное ведомство выявило нарушения закона Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС возбудило дело по факту отключения водоснабжения пекарни «Дом Демидовых», сообщили в ведомстве.

Антимонопольщики рассказали, что получили обращение из аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае о незаконном прекращении водоснабжения пекарни «Дом Демидовых», расположенной по ул. Ленина, 46а.

В ходе проверки было установлено, что между пекарней «Дом Демидовых» (ИП Сокол А.О.) и ООО «Новогор-Прикамье» заключён единый договор холодного водоснабжения и водоотведения. Но несмотря на наличие действующего договора, в середине июля водоснабжение указанного объекта было полностью прекращено.

«Согласно действующему законодательству, владельцы водопроводных и канализационных сетей, через которые коммунальные ресурсы получают другие потребители, не вправе препятствовать транспортировке воды через эти сети или требовать возмещения затрат на их эксплуатацию. По факту препятствования доступа к услугам водоснабжения Пермское УФАС России возбудило дело об административном правонарушении, предусматривающем ответственность в виде штрафа до 1 млн руб. — для юридических лиц, а также дисквалификации до трёх лет — для должностных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

Напомним, историческое здание «Усадьба наследников Демидова: дом с магазином, дом жилой» по ул. Ленина, 46а, в котором находится кафе-пекарня и хостел «Дом Демидовых», 13 июля отключили от водоснабжения. Сделал это новый собственник здания по ул. Газеты «Звезда», 20, откуда в дом на ул. Ленина заведены все коммуникации. В данный момент кафе-пекарня «Дом Демидовых» работает в ограниченном режиме, а работа хостела остановлена полностью. Руководство «Дома Демидовых» беспокоится, что весь многолетний бизнес может рухнуть.

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