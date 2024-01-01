Алёна Бронникова Кафе и хостел в историческом здании Перми отключили от коммуникаций В «Доме Демидовых» обеспокоены, что заведению придётся искать другую площадку Поделиться Твитнуть

Дом Демидовых

Алиса Окулова

В Перми кафе-пекарню и хостел «Дом Демидовых», которые располагаются в историческом здании «Усадьба наследников Демидова: дом с магазином, дом жилой» по ул. Ленина, 46а, 13 июля отключили от водоснабжения. Гости заведения остались без любимой выпечки и возможности разместиться в хостеле на выходные.

Согласно официальному уведомлению, причиной стали ремонтные работы. Однако руководство заведения уверено, что причина кроется в другом. «Новому компаньону» рассказали подробности ситуации.

Как объяснила управляющая «Дома Демидовых» Анна Кобелева, особняк входит в единый комплекс с соседними домами, все коммуникации заведены от здания по ул. Газеты «Звезда», 20 и предоставляются по договору возмещения затрат. За семь лет существования кафе услуги по договору оплачивались без задержек и в полном объёме. В начале года у объекта сменился собственник, им стали ООО «Авид» и ООО «Техпромавтоматика» (ТПА).

Новый владелец направил 1 июля официальное уведомление об отключение всех ресурсов с требованием не использовать оборудование ТПА для подключения к сетям и заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

«У нас нет технической возможности, — рассказала Анна Кобелева. — Мы сразу подали заявки в соответствующие организации. Нам удалось установить, что для обеспечения водоснабжения нет другого способа подключения — только через этот узел. Для обеспечения электроснабжения это возможно, но по водоснабжению, теплоснабжению и канализации — нет».

Собственника здания на ул. Газеты «Звезда» уведомили, что готовы выполнить требования, и попросили предоставить время для обработки заявок ПАО «Т-Плюс», ООО «Новогор» и ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго». Но ТПА поставили условие, при котором отключение не состоится, — подписание дополнительного соглашения к договору с «Авид», по которому затраты за содержание теплового узла увеличатся на 107 тыс. руб. в месяц, начиная с июля 2024 года, что составит 1,28 млн руб. в год. В документе также было указано, что сумма может меняться по усмотрению «Авид».

Руководство «Дома Демидовых» не согласилось на эти условия и обратилось в арбитражный суд для установления права пользования спорным узлом. В требованиях были заявлены обеспечительные меры, согласно которым «Техпромавтоматика» не имеет права отключать истца до момента принятия решения судом. Судья удовлетворил ходатайство.

Уже 12 июля «Дом Демидовых» получил исполнительный лист, несмотря на что в тот же день ТПА направила уведомление «Дому Демидовых» об отключении водоснабжения в связи с ремонтом, без указания сроков работ. Кроме того, по указанию руководства ТПА сотрудникам кафе отрезали доступ к зданию по ул. Ленина, 46а со стороны служебного входа, перекрыв проезд, через который осуществляется погрузка и выгрузка товаров. Таким образом, пожарный выход для посетителей хостела оказался закрыт в нарушение техники пожарной безопасности и норм СанПин.

В данный момент кафе-пекарня «Дом Демидовых» работает в ограниченном режиме, а работа хостела остановлена полностью. В кафе уверены, что отключение водоснабжения не связано с ремонтными работами.

«Есть здание, которое принадлежит ООО «Техпромавтоматика», — там сидит арендатор. И есть ещё одно здание, которое так же, как и наше, отключили от коммуникаций. Так вот в здании, которое принадлежит ООО, вода есть. Значит, это не ремонтные работы — нам просто перекрыли воду. Даже если это авария, то у любой аварии есть определённые регламенты устранения, а если это запланированные ремонтные работы, то на них сейчас судом наложено вето», — отметила Анна Кобелева.

Она также рассказала, что сейчас производство выпечки перенесли в здание другого проекта авторов «Дома Демидовых» — в «Беляшную» (ул. Осинская, 19). Сейчас заведение работает там в формате магазина.

В минувшие выходные в связи со сложившейся ситуацией хостелу пришлось отказать группе из 14 детей. Гости из Екатеринбурга заранее забронировали отдых, приехали в Пермь, однако руководство хостела было вынуждено им отказать и вернуть все деньги.

Собственник «Дома Демидовых» Артём Сокол уже заключил с «Новогором» прямой договор о предоставлении услуги через узел по ул. Газеты "Звезда", 20, тем самым подтвердив возможность подключения ресурсов единственным способом и обязав собственника по закону предоставлять услугу. Анна Кобелева добавила, что их позицию в суде это усилило, но на ТПА пока не подействовало. При этом попытки связаться лично с руководством ТПА у «Дома Демидовых» не получается, общение происходит только через завхоза компании.

Рассмотрение дела в суде назначено на 9 сентября. Руководство «Дома Демидовых» выражает беспокойство, что весь многолетний труд может рухнуть, и планирует в худшем случае отказаться от проекта «Беляшная» и перенести основной проект на ул. Осинскую. В этом случае бизнесу придётся нести потери, поскольку вторая площадка намного меньше и не предполагает возможность размещения таких масштабов, как в историческом особняке на ул. Ленина.

До «Техпромавтоматики» «Новому компаньону» дозвониться не удалось. На отправленный запрос к моменту публикации ответ не был получен.

Руководителем и учредителем ООО «Техпромавтоматика» является Евгений Курганский, владелец ещё трёх организаций, в том числе ООО «Авид». ТПА была зарегистрирована в 2007 году. Основной вид деятельности — ремонт машин и оборудования. Уставный капитал — 1 млн руб. Выручка за прошлый год составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 48,3 млн руб. Согласно данным Сбис, принимала участие в 240 торгах, из них выиграла 36. Основным заказчиком является АО «Протон-ПМ». В судах организация выиграла 39% процессов в качестве истца и 5% в качестве ответчика, проиграла — 6 и 50% соответственно.

ООО «Дом-пекарня Демидовых» зарегистрировано в 2018 году. Ведёт деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Учредителем и директором организации является Артём Сокол. Уставный капитал — 250 тыс. руб. Выручка в 2023 году составила 5 млн руб., чистая прибыль — 53 тыс. руб.

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