Алёна Бронникова Кафе «Дом Демидовых» в Перми перевозит производство на площадку «Тенториума» Там заведение планирует в дальнейшем открыть столовую Поделиться Твитнуть

Фото: "Дом Демидовых"

Архив ИД «Компаньон»

Руководство кафе «Дом Демидовых» в Перми приняло решение перенести производство на площадку «Тенториума» на ул. Встречной. Как рассказали в организации «Новому компаньону», само заведение в историческом здании на ул. Ленина продолжает работу в формате магазина To Go.

Напомним, историческое здание «Усадьба наследников Демидова: дом с магазином, дом жилой» по ул. Ленина, 46а, в котором находятся кафе-пекарня и хостел «Дом Демидовых», 13 июля отключили от водоснабжения. Все коммуникации заведены в особняк от здания по ул. Газеты «Звезда», 20 и предоставляются по договору возмещения затрат.

В начале года собственником этого здания стала «ТехПромАвтоматика» (ТПА), которая уведомила кафе об отключении всех ресурсов, потребовав не использовать оборудование ТПА для подключения к сетям и заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. При этом технической возможности у здания по ул. Ленина, 46а нет. «Дом Демидовых» обратился в суд. До рассмотрения дела суд наложил на ТПА обеспечительные меры в виде запрета на отключение ресурсов, однако ответчик предписание не исполнил.

Сейчас здание отключено от воды и основного ввода электричества, доступ со стороны служебного входа ограничен. Хостел пока полностью прекратил работу, а кафе открыто в формате магазина To Go, где продают десерты, выпечку, хлеб и кофе. Кухня была перенесена в здание другого проекта авторов «Дома Демидовых» — в «Беляшную» (ул. Осинская, 19), однако, как сообщили в заведении, производство не справилось с объёмом, поэтому необходимо было искать другую площадку.

Несмотря на то, что «Беляшную» пришлось также закрыть, руководство отмечает, что переезд в «Тенториум» можно воспринимать как расширение. С предприятием есть договорённость открыть в дальнейшем столовую для организации питания сотрудников и гостей. Сейчас на площадке «Тенториума» в техническом режиме функционирует кафе, там можно приобрести кофе и выпечку. В ближайшее время кухня планирует расширить линейку выпускаемой продукции для кафе и магазина полуфабрикатами.

Пока подача воды не будет восстановлена, кафе на Ленина не сможет работать. Поскольку ТПА не исполнило судебное решение об обеспечительных мерах, «Дом Демидовых» несколько раз обращался в УФССП. Судебные приставы взыскали два административных штрафа, однако на 1 августа ситуация не изменилась. На прошлой неделе также стало известно, что ТПА пыталась безуспешно обжаловать решение суда.

Кроме того, ситуацией заинтересовалось Пермское УФАС. Ведомство организовало проверку по факту препятствования поставки коммунальных ресурсов кафе и хостелу «Дом Демидовых».

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