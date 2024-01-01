В Перми руководители кафе «Дом Демидовых» ищут помещение для второй точки Основное заведение на Ленина работает в формате магазина To Go Поделиться Твитнуть

Дом Демидовых

Алиса Окулова

Основатели пермского кафе «Дом Демидовых» ищут, где разместить вторую точку своего заведения. Об этом «Новому компаньону» рассказала управляющая «Дома Демидовых» Анна Кобелева.

«Мы сейчас находимся в поисках второй точки. Рассматриваем возможные варианты. И конечно, очень ждём воды. Как только возобновится водоснабжение, откроем кафе на Ленина, 46а», — пояснила она.

В начале августа «Новый компаньон» писал, что руководство кафе решило перенести производство на площадку «Тенториума» по ул. Встречной, 37 — с 8 августа там начала работать столовая для гостей термального комплекса.

Договор с «Тенториумом» заключён на аренду производственных помещений: пекарский, кондитерский цех и кухня временно перенесены на ул. Встречную, 37.

Само заведение в историческом здании на ул. Ленина продолжает работу в формате магазина To Go.

Напомним, историческое здание «Усадьба наследников Демидова: дом с магазином, дом жилой» по ул. Ленина, 46а, в котором находятся кафе-пекарня и хостел «Дом Демидовых», 13 июля отключили от водоснабжения. Все коммуникации заведены в особняк от здания по ул. Газеты «Звезда», 20 и предоставляются по договору возмещения затрат.

Ранее «Новый компаньон» подробно писал о конфликте, который возник в связи с арендой помещения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.