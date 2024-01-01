В Перми руководители кафе «Дом Демидовых» ищут помещение для второй точки
Основное заведение на Ленина работает в формате магазина To Go
Основатели пермского кафе «Дом Демидовых» ищут, где разместить вторую точку своего заведения. Об этом «Новому компаньону» рассказала управляющая «Дома Демидовых» Анна Кобелева.
«Мы сейчас находимся в поисках второй точки. Рассматриваем возможные варианты. И конечно, очень ждём воды. Как только возобновится водоснабжение, откроем кафе на Ленина, 46а», — пояснила она.
В начале августа «Новый компаньон» писал, что руководство кафе решило перенести производство на площадку «Тенториума» по ул. Встречной, 37 — с 8 августа там начала работать столовая для гостей термального комплекса.
Договор с «Тенториумом» заключён на аренду производственных помещений: пекарский, кондитерский цех и кухня временно перенесены на ул. Встречную, 37.
Само заведение в историческом здании на ул. Ленина продолжает работу в формате магазина To Go.
Напомним, историческое здание «Усадьба наследников Демидова: дом с магазином, дом жилой» по ул. Ленина, 46а, в котором находятся кафе-пекарня и хостел «Дом Демидовых», 13 июля отключили от водоснабжения. Все коммуникации заведены в особняк от здания по ул. Газеты «Звезда», 20 и предоставляются по договору возмещения затрат.
Ранее «Новый компаньон» подробно писал о конфликте, который возник в связи с арендой помещения.
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