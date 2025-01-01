Алёна Бронникова Суд в Перми не удовлетворил жалобы компании, отключившей воду «Дому Демидовых» ТПА обязали не препятствовать поставке коммунальных ресурсов Поделиться Твитнуть

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения две апелляции ООО «Техпромавтоматика» (ТПА), отключившего летом 2024 года кафе-пекарню «Дом Демидовых» от коммуникаций. Компания может обжаловать постановления в порядке кассационного производства в течение двух месяцев.

По данным картотеки арбитражных дел, жалоба была рассмотрена 20 февраля. Ответчик пытался оспорить решения арбитражного суда, обязавшего его не препятствовать поставке коммунальных ресурсов в здание кафе по ул. Ленина, 46а в Перми — водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению.

Напомним, «Дом Демидовых» обратился в Арбитражный суд Пермского края из-за конфликта с ТПА, владельцем соседнего здания, в июле прошлого года. В ноябре суд удовлетворил требования истца. Кроме того, ответчику были назначены судебные штрафы в общей сумме 400 тыс. руб. Не согласившись с этим, ТПА подала апелляции.

Пермское УФАС признало ТПА также виновным в незаконном препятствовании водоснабжению потребителей. Компанию оштрафовали на 50 тыс. руб.

Помимо этого, в суде рассматривается иск ТПА к владельцу кафе об обязании освободить часть земельного участка по ул. Газеты «Звезда», 20 путём сноса части нежилого помещения на ул. Ленина площадью 544 кв. м. В феврале производство было приостановлено.

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