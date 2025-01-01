Алёна Бронникова

Суд в Перми не удовлетворил жалобы компании, отключившей воду «Дому Демидовых»

ТПА обязали не препятствовать поставке коммунальных ресурсов

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Дом Демидовых закрыт

Фото: "Дом Демидовых"

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения две апелляции ООО «Техпромавтоматика» (ТПА), отключившего летом 2024 года кафе-пекарню «Дом Демидовых» от коммуникаций. Компания может обжаловать постановления в порядке кассационного производства в течение двух месяцев.

По данным картотеки арбитражных дел, жалоба была рассмотрена 20 февраля. Ответчик пытался оспорить решения арбитражного суда, обязавшего его не препятствовать поставке коммунальных ресурсов в здание кафе по ул. Ленина, 46а в Перми — водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению.

Напомним, «Дом Демидовых» обратился в Арбитражный суд Пермского края из-за конфликта с ТПА, владельцем соседнего здания, в июле прошлого года. В ноябре суд удовлетворил требования истца. Кроме того, ответчику были назначены судебные штрафы в общей сумме 400 тыс. руб. Не согласившись с этим, ТПА подала апелляции.

Пермское УФАС признало ТПА также виновным в незаконном препятствовании водоснабжению потребителей. Компанию оштрафовали на 50 тыс. руб.

Помимо этого, в суде рассматривается иск ТПА к владельцу кафе об обязании освободить часть земельного участка по ул. Газеты «Звезда», 20 путём сноса части нежилого помещения на ул. Ленина площадью 544 кв. м. В феврале производство было приостановлено.

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