Для фотографа из Перми гособвинение затребовало 18 лет лишения свободы Григория Скворцова обвиняют в госизмене Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде 17 июня состоялись прения по уголовному делу в отношении пермского фотографа Григория Скворцова. Об этом сообщает телеграмм-канал, созданный в поддержку Скворцова.

На состоявшемся заседании гособвинене предложило приговорить фотографа к 18 года лишения свободы. Сам обвиняемый не признаёт свою вину. Оглашение приговора назначено на 26 июня.

Напомним, пермского фотографа начали судить в начале июня. Слушания проходят в закрытом режиме, а в зал суда не пускают журналистов и слушателей.

Григория Скворцова задержали в ноябре 2023 года. Сотрудники ФСБ предъявили ему обвинение в рамках следствия по уголовному делу о госизмене.

Сообщалось, что обвинение связано с возможным фактом передачи американскому журналисту книги Дмитрия Юркова «Советские «секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов». Сама книга при этом продаётся в свободном доступе в интернет-магазинах.

В 2017 году Скворцов был удостоен награды за серию промышленных фоторепортажей с предприятий Перми и Пермского края. Помимо фотографии, он увлекается музыкой, в 2014 году основал индастриал-группу Jagath, которая проводила свои выступления в шахтах, на заброшенных стройках и в цехах заводов.

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