Пермского фотографа Григория Скворцова обвинили в госизмене из-за книги о бункерах Ему продлили арест Поделиться Твитнуть

Григорий Скворцов

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Московский городской суд оставил в силе меру пресечения фотографу и музыканту из Перми Григорию Скворцову. Он продолжает находиться в СИЗО «Лефортово», куда его поместили ещё в прошлом году после задержания.

По данным телеграм-канала «Первый отдел»*, Скворцову предъявлено обвинение из-за возможного факта передачи американскому журналисту книги Дмитрия Юркова «Советские «Секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов». При этом сама книга продаётся в свободном доступе в интернет-магазинах.

Напомним, Григория Скворцова задержали, а затем арестовали в ноябре прошлого года. Позже, 22 января этого года, срок его ареста был продлён.

Сотрудники ФСБ предъявили Скворцову официальное обвинение в рамках следствия по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Подробности уголовного дела в отношении пермского фотографа не приводятся, силовики ссылаются на конфиденциальность материалов.

На страницах Григория Скворцова в социальных сетях можно обнаружить фотографии заброшенных и действующих заводов Перми. В 2017 году он был удостоен награды за серию промышленных фоторепортажей с предприятий Перми и Пермского края. Кроме того, в 2014 году Скворцов основал индастриал-группу Jagath, которая проводила свои выступления в шахтах, на заброшенных стройках и в цехах заводов.

*Минюст РФ внёс организацию в реестр иностранных агентов.

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