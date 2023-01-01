Пермский фотограф задержан по подозрению в государственной измене Григорий Скворцов арестован в Москве Поделиться Твитнуть

Григорий Скворцов / фото:bigbookname.com

В Москве по обвинению в государственной измене задержан известный пермский фотограф Григорий Скворцов. Об этом пишет «Медиазона» (является иноагентом) со ссылкой на друзей фотографа.

По данным издания, 29 ноября Скворцов должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, однако исчез. Позже мать фотографа сообщила, что его арестовали в Москве, но подробностей не раскрыла.

Григорий Скворцов известен как фотограф, проявляющий интерес к промышленной и архитектурной фотосъёмке. В аннотации к одной из выставок его работ говорилось о нём как «радикальном фотографе, проповеднике течения urban exploration, руфере и музыканте-экспериментаторе, чьи фотографии не раз попадали в путеводители и презентационные альбомы, а поступки — в хроники происшествий и крупнейшие городские паблики».

Григорий Скворцов

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