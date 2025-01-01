В Перми начался суд над фотографом Григорием Скворцовым Пермяка обвиняют в госизмене Поделиться Твитнуть

Григорий Скворцов

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В Перми начался суд над фотографом Григорием Скворцовым, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает издание Properm.

Слушания проходят в закрытом режиме, в зал суда не пускают журналистов и слушателей.





Также у краевого суда дежурит полицейский автомобиль, а возле входа собрались друзья Скворцова и активисты.





Напомним, Григория Скворцова задержали в ноябре 2023 года. Сотрудники ФСБ предъявили ему обвинение в рамках следствия по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ).





Мужчине предъявили обвинение из-за возможного факта передачи американскому журналисту книги Дмитрия Юркова «Советские «секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов». Сама книга при этом продаётся в свободном доступе в интернет-магазинах.





Отметим, в 2017 году Скворцов был удостоен награды за серию промышленных фоторепортажей с предприятий Перми и Пермского края. Помимо фотографии, он увлекается музыкой, в 2014 году основал индастриал-группу Jagath, которая проводила свои выступления в шахтах, на заброшенных стройках и в цехах заводов.

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