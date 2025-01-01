Пермского фотографа оставили в СИЗО Григорию Скворцову продлили срок содержания под стражей до 15 августа Поделиться Твитнуть

Григорий Скворцов

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В Пермском краевом суде состоялось рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания в СИЗО фотографу и музыканту из Перми Григорию Скворцову, которого обвиняют в госизмене. Ходатайство рассматривал судья Сергей Коробейников. Он удовлетворил ходатайство надзорного органа и поэтому Скворцова оставили в СИЗО до 15 августа. Прессу не пустили в зал заседания, дело рассматривалось в закрытом режиме, пишет Properm.

Сам обвиняемый участвовал в заседании по ВКС из СИЗО «Лефортово».

Следующее заседания суда состоится 6 июня.

Мужчине предъявили обвинение из-за возможного факта передачи американскому журналисту книги Дмитрия Юркова «Советские «секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов». Сама книга при этом продаётся в свободном доступе в интернет-магазинах.

Напомним, Григория Скворцова задержали в ноябре 2023 года. Сотрудники ФСБ предъявили ему обвинение в рамках следствия по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Подробности уголовного дела в отношении пермского фотографа не приводились.

В 2017 году Скворцов был удостоен награды за серию промышленных фоторепортажей с предприятий Перми и Пермского края. Также Скворцов увлекается музыкой. В 2014 году он основал индастриал-группу Jagath, которая проводила свои выступления в шахтах, на заброшенных стройках и в цехах заводов.

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