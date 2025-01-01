Алёна Бронникова В ближайшее время в экстрим-парке Перми приступят к демонтажу трибун Реконструкцию выполнят в этом году Поделиться Твитнуть

Экстрим-парк в Перми. Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В рамках капитального ремонта в пермском экстрим-парке (ул. Екатерининская) в ближайшее время планируется приступить к демонтажу трибун. Об этом «Новому компаньону» сообщили в городской администрации.

«По информации комитета по физической культуре и спорту, ремонт экстрим-парка планируется выполнить в этом году. В ближайшее время начнётся демонтаж трибун для проведения работ», — рассказали в ведомстве.

В прошлом году глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на несколько случаев травмирования подростков в пермском комплексе сооружений для занятия экстремальными видами спорта. Местные жители обратили внимание на необходимость ремонта бетонных конструкций.

В августе на объекте установили ограждение для ограничения доступа. В мэрии сообщили, что капитальный ремонт в экстрим-парке будет проведён в течение 2025 года. В ходе работ его приведут в соответствие нормам безопасности и современными стандартам, в частности, будет обновлена бетонная чаша для катания, обустроен памп-трек. В декабре был выбран подрядчик для разработки проекта.

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