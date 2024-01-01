Зарина Ситдикова Экстрим-парк в Перми закрывается на капитальный ремонт На объекте началась установка ограждения Поделиться Твитнуть

Экстрим-парк в Перми. Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В пермском экстрим-парке на ул. Екатерининской началась установка ограждения, которое ограничит доступ людей на объект. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В мэрии пояснили, что в следующем году на комплексе сооружений для занятия экстремальными видами спорта будет проведён капитальный ремонт. В ходе работ объект приведут в соответствие с нормами безопасности и современными стандартами, предъявляемыми к таким площадкам. Ограждение — предварительный этап перед началом подготовительных мероприятий.

«Экстрим-парк — это открытое городское пространство, через которое проходят сотни катающихся. Нами принято решение о безотлагательном начале подготовки проектных решений по капитальному ремонту объекта», — цитирует пресс-служба мэрии председателя городского комитета по физической культуре и спорту Сергея Сапегина.

Глава профильного ведомства попросил пермских экстремалов с пониманием отнестись к закрытию площадки.

За последнее время посетители экстрим-парка Перми регулярно получают травмы. Причём повреждения получают не только начинающие спортсмены и дети младшего возраста, но и профессионалы. Как ранее писал «Новый компаньон», на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, когда в один день на объекте получили увечья сразу два подростка.

Последний случай травмирования произошёл в минувшие выходные. О нём в социальных сетях сообщил тренер школы TheKidScooter Даниил Лыхин. Во время катания он упал, разбил подбородок и потерял сознание из-за того, что наехал на крышку от бутылки. По его словам, случилось это потому, что экстрим-парк нерегулярно убирается.

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