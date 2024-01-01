Глава СК взял на контроль ситуацию с травмированием детей в пермском экстрим-парке В один день в этом месте пострадали два ребёнка Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин контролирует проверку с травмированием детей в экстрим-парке. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

В следкоме сослались на сообщения СМИ о том, что 7 июля во время катания на самокате в экстрим парке Перми 12-летний ребёнок упал на бетонное покрытие площадки и получил травмы. В этот же день при аналогичных обстоятельствах пострадал ещё один подросток. Им потребовалась медицинская помощь.

Местные жители неоднократно обращали внимание властей на необходимость ремонта бетонных конструкций, из-за которых дети получают телесные повреждения, но работы запланированы лишь на 2025 год, отметили в ведомстве.

Глава СК поручил руководителю следкома по региону Денису Головкину дорожить о результатах проверки.

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