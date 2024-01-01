В пермском экстрим-парке профессиональный спортсмен получил серьёзную травму Степан Бабмуров упал во время тренировки Поделиться Твитнуть

Профессиональный спортсмен и призёр многих соревнований Степан Бамбуров («Бамбук») упал во время тренировки и получил открытую травму. При этом он был полностью экипированный защитой. Издание Properm.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что спортсмен «просто не выкатил кривой шов кривого радиуса нашего полуразрушенного парка».

В связи с инцидентом, райдеры вновь обратили внимание на состояние пермского экстрим-парка.

«Наш парк давно устарел, мы уже давно из него выросли, он кривой, не правильный, травмоопасный, хотелось бы фанерный эйр-парк, который похож на другие парки как в Казани, Москве, Ижевске, Кунгуре», — написал пострадавший спортсмен.

В планах властей уже есть возведение комплексного экстрим-парка в городе, и сейчас чиновники ищут инвестора.

По словам вице-президента Пермской краевой федерации велосипедного спорта, тренера сборной Пермского края по велосипедному спорту Ростислава Коневских, многострадальный и первый в России бетонный экстрим-парк Перми неоднократно обсуждали члены сборных команд страны по экстремальным, олимпийским видам спорта

«Именитые спортсмены с критикой высказываются о состоянии парка в Перми, написаны множество статей в СМИ на этот счет. Полностью разделяю их позицию, но пока всё безуспешно. Результат не доведён до логического завершения», — пояснил он.

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