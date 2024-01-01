Обновление экстрим-парка в Перми начнётся весной 2025 года Будет проведён ремонт бетонной чаши и обустроен памп-трек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экстрим-парк на ул. Екатерининской в Перми ждёт масштабное обновление. Оно начнётся уже весной 2025 года. Перспективы развития городского экстрим-парка и комплекса «Ниндзя-фит» обсудили губернатор края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин в ходе выезда в Дзержинский район.

В частности, будет проведён ремонт бетонной чаши для катания, также планируется обустройство памп-трека — велосипедной трассы без ровных участков. Сроки реконструкции не называются.

«В будущем экстрим-парк должен стать центром активного отдыха для всех возрастных групп и различных молодёжных культур», — подчеркнули чиновники.

Экстрим-парк в Перми расположен недалеко от ж/д вокзала Пермь II, рядом с площадью Гайдара и сквером Дзержинского. Он был открыт 10 октября 2009 года. Является аналогом Louisville Extreme Park — парка города-побратима Луисвилля. Предназначается для езды и выполнения экстремальных трюков на велосипедах BMX, самокатах, скейтбордах, стритбордах и агрессив-роликах.

Комплекс общей площадью 12 тыс. кв. м обошёлся городу примерно в 50 млн руб. На постройку парка пошло 2 тыс. куб. м бетона.

Экстрим-парк в Перми называли самым северным в мире среди подобных сооружений.

В 2023 году после длительного строительства открылся спорткомплекс с залом для паркура и кросс-фита «Ниндзя-фит».

Проведенный ремонт экстрим-парка был обусловлен жалобами занимающихся на качество покрытия.

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