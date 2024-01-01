Проект ремонта экстрим-парка в Перми изготовит компания из Иваново С организацией заключат договор почти на 1,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Разработкой проектной документации капитального ремонта экстрим-парка в Перми займется ООО «ТАК ПРОЕКТ». Компания из Иваново признана победителем конкурса. С ней будет заключён контракт на сумму 1,888 млн руб. Подрядчику необходимо подготовить проект в течение 120 календарных дней с даты заключения контракта.

В соответствии с техническим заданием в ходе капремонта в экстрим-парке на ул. Екатерининской будет обновлена существующая железобетонная чаша — на объекте исправят радиусы и обновят фигуры «Стрит-зоны». В ходе работ предполагается привести в порядок амфитеатр, снести трибуны и устроить на их месте фанерный парк, в котором будут оборудованы «Эир-зона» и тренировочная зона с «мягким» покрытием.

Как анонсировали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин, на территории экстрим-парка также возведут асфальтовый памп-трек — велосипедную трассу без ровных участков.

Помимо этого, на объекте планируется обустроить обособленный детский скейтпарк, где ребята смогут обучаться катанию на скейтбордах, роликах и самокатах. Вблизи железобетонной чаши будет оборудована лаунж-зона.

Для безопасности посетителей экстрим-парка в нём заменят освещение, появится ограждение с дополнительным входом и пост охраны с уличным турникетом.

Экстрим-парк в Перми расположен недалеко от ж/д вокзала Пермь II, рядом с площадью Гайдара и сквером Дзержинского. Он был открыт 10 октября 2009 года. Является аналогом парка города-побратима Луисвилля.

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