Зарина Ситдикова Объявлен конкурс на подготовку проекта капремонта экстрим-парка в Перми На месте трибун в нём обустроят «Эир-зону» с безопасным покрытием Поделиться Твитнуть

Экстрим-парк в Перми. Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» объявил о начале приёма заявок для участия в электронном конкурсе по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта экстрим-парка в Перми. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 1,888 млн руб. Заявки принимаются до 3 декабря текущего года. Подрядчику необходимо подготовить проект в течение 120 календарных дней.

В соответствии с техническим заданием в ходе капремонта в экстрим-парке на ул. Екатерининской будет обновлена существующая железобетонная чаша — на объекте исправят радиусы и обновят фигуры «Стрит-зоны». В ходе работ предполагается привести в порядок амфитеатр, снести трибуны и устроить на их месте фанерный парк, в котором будут оборудованы «Эир-зона» и тренировочная зона с «мягким» покрытием.

Как анонсировали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин, на территории экстрим-парка также возведут асфальтовый памп-трек — велосипедную трассу без ровных участков.

Помимо этого, на объекте планируется обустроить обособленный детский скейтпарк, где ребята смогут обучаться катанию на скейтбордах, роликах и самокатах. Вблизи железобетонной чаши будет оборудована лаунж-зона.

Для безопасности посетителей экстрим-парка в нём заменят освещение, появится ограждение с дополнительным входом и пост охраны с уличным турникетом.

Экстрим-парк в Перми расположен недалеко от ж/д вокзала Пермь II, рядом с площадью Гайдара и сквером Дзержинского. Он был открыт 10 октября 2009 года. Является аналогом парка города-побратима Луисвилля. В 2023 году на территории объекта был сдан долгострой в виде спорткомплекса с залом для паркура и кросс-фита «Ниндзя-фит». В этом году экстрим-парк был закрыт на капремонт.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в бюджете Перми до 2027 года на ремонт этого объекта заложено 667 млн руб. Средства предназначены также на обновление трамплинов в спортшколе «Летающий лыжник» на ул. Тихой.

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