Зарина Ситдикова В спортивном комплексе «Летающий лыжник» в Перми отремонтируют трамплины Планы по обновлению спортивных сооружений внесены в бюджет Поделиться Твитнуть

Фото: Спортивный клуб «Летающий лыжник»

До 2027 года в Перми будут отремонтированы трамплины в спорткомплексе «Летающий лыжник». Об этом в своём telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

Мэр рассказал о ключевых направлениях бюджетной политики на предстоящую трёхлетку и основных объектах, на строительство и восстановление которых планируется потратить средства городской казны в 2025-2027 годах. Проект финансового документа сейчас направлен на рассмотрение в Пермскую городскую думу.

По словам Эдуарда Соснина, до 2027 года будет выделено 667 млн руб. на ремонт экстрим-парка на ул. Екатерининской и обновление трамплинов в спортшколе «Летающий лыжник» на ул. Тихой. Из указанной суммы 398 млн руб. направят дополнительно.

Комплекс трамплинов и центр подготовки «Летающий лыжник» включают несколько трамплинов. Первый объект был возведён в Перми в 1934 году, а в 1952 году по инициативе работников завода им. Ф.Э. Дзержинского был построен большой лыжный трамплин. В 1960-х годах в комплексе открылась детско-юношеская спортивная школа.

Помимо планов по ремонту трамплинов и экстрим-парка, в рамках развития спортивной инфраструктуры в Перми в следующем году появятся спортивные залы в школах № 79 и 81. В бюджете города до 2027 года также предусмотрены субсидии на поддержку спортклубов для организации систематических занятий физической культурой и спортом, проведение мероприятий. Для детей с ограниченными возможностями здоровья на средства городской казны будут предоставляться услуги на базе пяти учреждений спорта.

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