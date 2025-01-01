Алёна Бронникова Строительство спорткомплекса возле УДС «Молот» в Перми оценили в 2,7 млрд рублей Объект должен быть завершён к концу 2028 года Поделиться Твитнуть

Территория у УДС «Молот»

Константин Долгановский

Власти Прикамья опубликовали конкурс по строительству многофункционального спортивного комплекса «Территория спорта», рядом с УДС «Молот» в Перми. Как указано на сайте госзакупок, победителя определят 27 июня.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,7 млрд руб. Финансирование будет осуществляться из бюджета региона. За предложенную сумму подрядчик должен будет выполнить к 27 июля 2026 года проектно-изыскательские работы, а также до 27 октября 2028 года строительно-монтажные работы. Срок исполнения контракта — 5 декабря 2028-го.

Строительство запланировано на двух земельных участках по ул. Лебедева, 15 и 17 площадью 18,5 тыс. и 35,7 тыс. кв. м. Разрешённое использование — под спортивные площадки и вспомогательные сооружения. Общая площадь здания составит 16,4 тыс. кв. м, строительный объём — 130,5 тыс. куб. м. Ожидается, что комплекс будет работать 12 часов, пропускная способность и другие параметры будут определены проектом. Помимо здания, будут построены плоскостные спортивные сооружения.

В его составе будут построены хоккейная арена 58*26 м, бассейн, залы для тренировок по спортивным единоборствам, бадминтону на три корта, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, настольного тенниса на два стола и по тяжёлой атлетике и силовым видам спорта. Также будут предусмотрены два кабинета для шахмат, кафе на 40 посадочных мест, медико-восстановительный блок с сауной и административный блок. Открытые площадки будут представлены спортивным ядром с беговыми дорожками и футбольным полем 110*68 м, два теннисных корта, центр уличного баскетбола с двумя-пятью кортами.

О создании легкоатлетического кластера рядом с УДС «Молот» в Перми стало известно в августе 2023 года. Краевое минспорта разработало концепцию, а минимущество разработало документацию по планировке территории для размещения объекта. На участке планируют разместить спорткомплекс с легкоатлетическим стадионом, футбольной, баскетбольной и волейбольной площадками, хоккейной коробкой и ледовой ареной, где будут проводиться межрегиональные и всероссийские соревнования.

В ноябре 2024 года краевое правительство установило расходное обязательство на реализацию проекта. В марте 2025-го заксобрание Прикамья приняло пакет поправок к действующему бюджету, в рамках которых также предлагалось выделить на строительство спорткомплекса дополнительно почти 1,9 млрд руб.

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