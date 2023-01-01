В Перми издан приказ о подготовке документации по планировке территории у СК «Молот» Поделиться Твитнуть

Минимуществом Прикамья издан приказ «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта регионального значения «Спортивный комплекс «Молот». Он расположен в Перми. Документ опубликован на сайте ведомства.

Организацией данной работы в границах опубликованной схемы (на фото) поручено заняться управлению земельных отношений министерства. Также приказом утверждено задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации.

В состав инженерно-геодезических изысканий войдут, в частности, виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства. Это создание опорных геодезических сетей (при необходимости), а также создание и обновление инженерно-топографических планов, в том числе в цифровой форме, съёмка подземных коммуникаций и сооружений.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.