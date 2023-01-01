В Перми появится современный легкоатлетический кластер «Молот» У собственника изымут земельный участок и предоставят альтернативный Поделиться Твитнуть

стадион Молот

Анна Брюханова

В Пермском крае планируется создать современный легкоатлетический кластер для подготовки профессиональных спортсменов и занятий любителей. Соответствующую концепцию разработало краевое минспорта. Благодаря новому объекту регион сможет принимать межрегиональные и всероссийские соревнования. Это стало итогом договорённостей с руководством Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которое летом посещало регион и знакомилось с легкоатлетической инфраструктурой.

«Легкоатлеты Пермского края демонстрируют высокие результаты и достижения на всероссийских соревнованиях. Однако для качественного прорыва прикамским легкоатлетам, в том числе паралимпийцам, необходима своя спортивная база, отвечающая современным стандартам», — подчёркивает глава минспорта Татьяна Чеснокова.

По данным минспорта, на сегодня ни один из действующих стадионов не соответствует требованиям ВФЛА. Для строительства современного объекта необходим крупный земельный участок площадью не менее 4,5 га. Данным условиям соответствует территория бывшего стадиона рядом с УДС «Молот». По заявке минспорта, приняты изменения в Схему территориального планирования Пермского края, они позволяют развивать этот участок в спортивном направлении. Проекту открытого спорткомплекса «Молот» присвоен статус спортивного объекта регионального значения.

На этой территории можно разместить многофункциональный комплекс: его центром станет современный легкоатлетический стадион, где можно будет проводить соревнования российского масштаба. Он будет включать футбольное поле 105х68 м, прямые и круговые беговые дорожки (по 8 шт. каждых), зрительские трибуны (более 2500 мест), помещения для обслуживания занимающихся. Также на его территории планируется разместить объекты для занятий массовым спортом — футбольную площадку, хоккейную коробку, крытую тренировочную ледовую арену, баскетбольные и волейбольные площадки.

В минспорта отмечают ещё один плюс размещения спорткомплекса в данном месте — рядом расположен крытый Дворец спорта «Молот». Он находится в собственности региона, в нём регулярно проходят всероссийские и международные соревнования. Таким образом, здесь образуется единый спортивный кластер, с отработанными схемами прибытия спортсменов и болельщиков.

Татьяна Чеснокова поясняет, что реализация спортивного проекта будет поэтапной. На первом этапе будут проведены процедуры по разработке ПСД в рамках отраслевого задания минспорта ПК (займёт несколько месяцев с учётом Госэкспертизы). На следующем этапе под готовый проект будет привлекаться необходимое финансирование. В минспорта рассматривают все источники, в том числе федеральные целевые программы и механизмы ГЧП.

В минимущества уже приступили к разработке документации по планировке территории с целью размещения данного объекта. По оценке ведомства, данную документацию предполагается привести в соответствие в первом квартале 2024 года, после чего можно будет произвести изъятие земельного участка у его собственника. Согласно законодательству, ему будет предоставлен альтернативный участок.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.