Алёна Бронникова Власти Прикамья установили расходное обязательство на развитие спорткластера «Молот» На реализацию запланировано 55 млн рублей Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Власти Пермского края установили расходное обязательство на реализацию мероприятий по развитию спортивного кластера «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Постановление от 31 октября опубликовано на сайте краевого правительства.

Согласно документу, объём финансирования составит 55 млн руб. Из них 35 млн руб. будет направлено в 2025 году, 20 млн руб. — в 2026-м. Главным распорядителем средств бюджета является краевое минспорта. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

О том, что краевые власти планируют приступить к развитию спортивного кластера «Молот» для подготовки профессиональных спортсменов и занятий любителей с 2025 года, «Новый компаньон» сообщал в начале октября. К разработке документации по планировке территории для размещения объекта минимущества приступило ещё в августе 2023 года. Проекту присвоен статус спортивного объекта регионального значения. На территории рядом с УДС «Молот» разместят многофункциональный комплекс с легкоатлетическим стадионом, футбольной, баскетбольной и волейбольной площадками, хоккейной коробкой и ледовой ареной.

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