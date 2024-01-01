Алёна Бронникова К развитию спортивного кластера «Молот» в Перми планируют приступить в 2025 году На это в бюджете предусмотрено 55 млн рублей Поделиться Твитнуть

стадион Молот

Анна Брюханова

Власти Пермского края планируют приступить к развитию спортивного кластера «Молот» в Мотовилихе с 2025 года. Согласно проекту регионального бюджета на 2025-2027 годы, общий объём средств за два года составит 55 млн руб.

«Начиная с 2025 года, предусматривается новое направление расходов — «Реализация мероприятий по развитию спортивного кластера «Молот» в объёме 35 млн руб. на 2025 год, 20 млн руб. — на 2026 год», — сообщается в пояснительной записке к документу.

О создании легкоатлетического кластера «Молот» рядом с УДС «Молот» в Перми для подготовки профессиональных спортсменов и занятий любителей стало известно в августе 2023 года. Краевое минспорта разработало концепцию, а минимущества приступило к разработке документации по планировке территории для размещения объекта. Проекту присвоен статус спортивного объекта регионального значения.

На территории могут разместить многофункциональный комплекс с легкоатлетическим стадионом, футбольной, баскетбольной и волейбольной площадками, хоккейной коробкой и ледовой ареной. Отмечается, что благодаря создаваемому кластеру Прикамье сможет принимать межрегиональные и всероссийские соревнования.

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