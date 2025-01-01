Алёна Бронникова Пермь ожидает визит ещё одного федерального чиновника Зампред правительства Александр Новак может приехать 30 мая Поделиться Твитнуть

В Пермь может приехать ещё один представитель федерального правительства. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», столицу Прикамья 30 мая планирует посетить с визитом заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

По информации издания, он проведёт в Перми встречу с предпринимателями. Мероприятие будет посвящено мерам поддержки.

Должность зампреда правительства Александр Новак занял в 2020 году, перейдя с поста министра энергетики РФ. С мая 2024 года, помимо электроэнергетики и топливно-энергетического комплекса, он курирует экономический блок, в том числе, работу федеральных органов исполнительной власти по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.

Ранее также стало известно, что в сентябре в Перми ожидается визит главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, а 29 мая столица Прикамья принимает министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он примет участие в международных общественно-политических слушаниях по формированию контура безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии, а также проведёт выездное заседание комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

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