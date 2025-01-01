Алина Наумова В Пермь приедет глава минздрава Михаил Мурашко Рабочий визит состоится в сентябре 2025 года Поделиться Твитнуть

В сентябре 2025 года в Пермь с рабочим визитом приедет министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Об этом сообщил сайт rifey.ru со ссылкой на источник.

Во время визита основное внимание будет уделено вопросам цифровизации системы здравоохранения в Пермском крае. Министр намерен проанализировать доступность цифровых сервисов для граждан в регионе, ознакомиться с системами электронного документооборота, электронной записи к врачу и электронных рецептов.





Ранее также сообщалось , что 29 мая в Пермь приедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров для участия в международных общественно-политических слушаниях, посвящённых выдвинутой президентом Путиным инициативе по формированию контура безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии.





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в этот же день в столице Прикамья запланировано выездное заседание комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Его проведёт Сергей Лавров.

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