В конце мая в Пермь приедет Сергей Лавров Он примет участие в международных слушаниях по вопросам евразийской безопасности Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На следующей неделе, 29 мая, в Пермь приедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров для участия в международных общественно-политических слушаниях, посвящённых выдвинутой президентом Путиным инициативе по формированию контура безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, в этот же день в столице Прикамья запланировано выездное заседание комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Его проведёт Сергей Лавров.

Перед поездкой в Пермь глава МИД РФ примет участие в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Москве.

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