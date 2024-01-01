Зарина Ситдикова Предприниматели Прикамья получили кредиты на 3,5 млрд рублей по программе «1764» Средневзвешенная льготная ставка для субъектов МСП составила 13,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край вошёл в топ-15 регионов РФ по объёму кредитных договоров, заключённых субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках федеральной программы «1764». Об этом со ссылкой на данные минэкономразвития России сообщает пресс-служба губернатора Прикамья.

По данным ведомства, в соответствующем рейтинге регионов Пермский край занял 12 место. Общий объём заключённых кредитов составил 3,5 млрд руб.

Программа «1764» входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», инициированный Владимиром Путиным. Курирует проект зампред правительства РФ Александр Новак. Программа предполагает льготное субсидирование для МСП по сниженной ставке. Её средневзвешенный показатель составляет порядка 13,4% годовых. Кредиты можно взять на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование. Их можно оформить в 90 банках страны.

По информации министра экономического развития РФ Максима Решетникова, в целом за I первый квартал текущего года бизнес оформил по программе 5,1 тыс. кредитных договоров и получил более 130 млрд руб. На долю субъектов МСП Приволжского федерального округа пришелся 21% кредитов.

«Инструмент настроен на тенденцию роста приоритетных отраслей – быстрорастущих сфер с высоким мультипликативным эффектом. Это, например, обрабатывающие производства, технологические компании, туризм», – пояснил глава минэкономразвития России.

В ведомстве уточняют, что свыше 70% всех кредитов приходится на малый бизнес, при этом мы наблюдаем рост инвестиционного кредитования среди микропредприятий. Последние чаще всего получают льготные займы на инвестиционные кредиты, тогда как МСП – на оборотные цели. Средний размер кредитов в отрасли МСП составил от 30 до 46 млн руб.

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