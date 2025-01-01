Сергей Лавров проводит в Перми международные слушания по вопросам евразийской безопасности В заседании участвуют краевые и федеральные власти Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми проходят международные общественно-политические слушания, посвящённые выдвинутой президентом Путиным инициативе по формированию контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии. В них принимает участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

Планируется, что 29 мая в Перми также состоится выездное заседание Комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под председательством Лаврова. Участие в мероприятиях принимают также секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев и сенатор Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов.

Напомним, перед поездкой в Пермь глава МИД РФ принял участие в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Москве.

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