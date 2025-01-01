Алёна Бронникова Проект реконструкции Спасо-Преображенского собора в Перми прошёл госэкспертизу Храму вернут первоначальные функции Поделиться Твитнуть

Валерий Заровнянных

Проект реконструкции Кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря (Комсомольский пр., 4), входящего в состав ОКН федерального значения «Комплекс сооружений» в Перми, прошёл государственную экспертизу. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации.

Положительное заключение было выдано 20 мая. Проект подготовила пермская компания, специализирующаяся на сохранении объектов культурного наследия, ООО «Вайт Хилл». Застройщиком на проекте выступает религиозная организация «Пермская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)"

Напомним, с 1932 года в этом здании размещалась Пермская государственная художественная галерея. Официально Спасо-Преображенский собор возвратили Русской православной церкви в 2011 году. Фактически галерея покинула помещения на Комсомольском проспекте в декабре 2023 года. «Новый компаньон» писал о планах «Вайт Хилл» в ноябре 2023-го.

В прошлом году проект был подготовлен и одобрен историко-культурной экспертизой. В этом году Комиссия по землепользованию и застройке Перми одобрила установление разрешённого вида использования «религиозное использование (3.7)» в отношении пяти земельных участков — под собором и рядом с ним, чтобы вернуть собору первоначальные функции.

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