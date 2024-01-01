В Перми обсудили ход реконструкции Спасо-Преображенского кафедрального собора Проект восстановления планируется сделать к осени 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской епархии РПЦ

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий вместе с краевыми чиновниками принял участие в выездном совещании, посвящённом реставрационным работам в здании Спасо-Преображенского собора Перми. Об этом сообщается на сайте Пермской епархии.

В совещании также приняли участие секретарь Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка, и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края Александр Смертин, депутат заксобрания Пермского края и советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов, а также директор департамента национальных и религиозных отношений администрации губернатора Анастасия Субботина.

Участники выездного совещания посмотрели, как выполняются демонтажные работы, и обсудили подготовку защиты проекта ремонтно-восстановительных работ в здании собора.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», в РПЦ надеются, что проект реконструкции будет готов в сентябре-октябре этого года, а летом пройдёт госэкспертизу. После этих процедур станут известны расходы на реконструкцию. Подготовкой проекта занимается ООО «Вайт Хилл».

Фото: пресс-служба Пермской епархии РПЦ

Напомним, с 1932 года в этом здании размещалась Пермская государственная художественная галерея. Официально Спасо-Преображенский собор возвратили Русской православной церкви в 2011 году. Фактически художественная галерея покинула помещение собора в декабре 2023 года, после завершения перевозки 31,6 тыс. экспонатов во временное фондохранилище по ул. Окулова, 75. Тогда же состоялся акт передачи ключей от собора руководству Пермской епархии.

31 декабря прошлого года в центральной части Спасо-Преображенского собора впервые за 90 лет состоялся благодарственный молебен.

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