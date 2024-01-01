В центральной части Спасо-Преображенского собора Перми совершён первый за 90 лет молебен В ближайшее время в храме начнётся реставрация внутренних помещений Поделиться Твитнуть

В центральной части Спасо-Преображенского собора Перми 31 декабря 2023 года впервые за 90 лет состоялся благодарственный молебен. Его совершил глава Пермской митрополии Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский.

Как сообщается на сайте метрополии, «соборная молитва ознаменовала собой важное для всех верующих Пермского края событие: в историческом Спасо-Преображенском кафедральном соборе начинается полномасштабный реставрационный процесс, который завершится возвращением храму его исторического вида».

Напомним, официально Спасо-Преображенский собор был возвращён Русской православной церкви в 2011 году. В соответствии с договорённостью между руководством Пермской епархии и Пермской государственной художественной галереей, здание собора на протяжении множества лет временно использовалось ПГХГ.

В конце декабря 2023 года, после завершения перевозки 31,6 тыс. экспонатов Пермской галереи во временное фондохранилище на ул. Окулова, 75, состоялся акт передачи ключей от собора руководству Пермской епархии. Затем в опустевшем здании собора на протяжении декабря проходили ночные экскурсии.

В дальнейшем галерея переедет в новое здание, которое строится на территории культурного кластера «Завод Шпагина». Общая площадь объекта составит более 20 тыс. кв. м. Помимо выставочных залов, в здании разместятся библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. Ввести новую галерею в эксплуатацию планируется в 2024 году.

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