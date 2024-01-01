Алёна Бронникова В Перми восстановят исторический облик здания бывшей художественной галереи Проект реставрации получил одобрение госэкспертизы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря», в здании которого ранее размещалась Пермская художественная галерея (Комсомольский проспект, 4), прошла государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ). Документ размещён на сайте краевой инспекции по охране ОКН.

Проектом предполагается возвращение первоначальных функций собору с организацией богослужений во всех молельных залах с восстановлением его исторического архитектурного облика. Работы включают в себя демонтаж поздних неисторических конструкций, перегородок, заполнений проёмов, воссоздание утраченных элементов архитектурно-художественного убранства интерьеров, выполнение инженерного обеспечения, а также реставрацию исторической живописи.

Напомним, помещение Спасо-Преображенского собора галерея освободила к 1 декабря прошлого года, здание было передано Пермской епархии. В августе ГИООКН Пермского края утвердила охранное обязательство собственника объекта, согласно которым были установлены новые правила для посетителей.

На территории собора запретят курение, ненормативную лексику и распитие алкоголя, выгул домашних животных, фото- и видеосъёмку разрешат с предварительного согласования. Мужчины смогут посещать здание только без головного убора, а женщины — с покрытой головой. Допуск граждан в алтарь, на солею, клирос, колокольню и за свечной ящик будет возможен лишь по согласованию с религиозной организацией-правообладателем.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.