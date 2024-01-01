В бывшем здании Пермской художественной галереи запретили сквернословить Также там нельзя курить и распивать спиртное Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В здании Спасо-Преображенского собора, которое передано Пермской государственной художественной галереей в ведение Пермской епархии, в ближайшее время будут установлены новые правила для посетителей. Об этом стало известно из проекта приказа государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края «Об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия федерального значения «Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря».

Так, на территории собора запретят курение, ненормативную лексику и распитие алкоголя. Фото- и видеосъемка станет возможной лишь с предварительного согласования с руководством храма. Также будет запрещена парковка в неустановленных местах и выгуливание домашних животных.

При этом внешний осмотр здания не ограничивается, также разрешён осмотр внутренних интерьеров храма, которые можно будет изучать в часы работы. Правда, мужчины смогут посещать здание только без головного убора, а женщину наоборот — с покрытой головой. Допуск граждан в алтарь, на солею, клирос, колокольню и за свечной ящик будет возможен лишь по согласованию с религиозной организацией-правообладателем.





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