Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Превращение музея в храм Руководитель проекта реставрации Спасо-Преображенского собора Алексей Макаев — о прошлом и будущем собора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На «Ночи искусств» в Пермской художественной галерее побывало 1100 зрителей. Люди пришли, чтобы посмотреть… пустые стены. Правда, это особенные стены: Спасо-Преображенский собор, который на протяжении ста лет служил домом художественного музея, после демонтажа музейной экспозиции открывает свои тайны. На ночных экскурсиях искусствоведы рассказывали, как собор был перестроен в музей; а о том, как он будет перестраиваться обратно, чтобы снова стать кафедральным собором Пермской епархии, рассказал на встрече с посетителями «Ночи искусств» генеральный директор ООО «Вайт Хилл» Алексей Макаев. Именно его компания, специализирующаяся на сохранении объектов культурного наследия, занимается проектированием реконструкции здания и уже начала его обследование, в ходе которого обнаружились никем доселе не виданные фрески и лестница, ведущая на хоры, которая в советское время была замурована.

Алексей Макаев, генеральный директор ООО «Вайт Хилл», руководитель проекта реставрации Спасо-Преображенского собора:

— Прежде всего хочется поблагодарить сотрудников Пермской галереи: они очень облегчили нашу задачу, поскольку сохранили документы по истории собора и бережно к нему относились.

В нашем 300-летнем городе самые старые сохранившиеся здания — культовые. Это старейшее каменное здание в Перми — Петропавловский собор на Егошихе, там, где начиналась история Перми 300 лет назад. Второе здание — церковь Рождества Пресвятой Богородицы на ул. Ленина, бывшей Покровской. Третье — Спасо-Преображенский собор. Город развивался от Егошихи вниз по течению Камы, и в шестидесятые годы XVIII века генерал-губернатор Евгений Кашкин предложил построить большой монастырь на берегу Камы, который занял целый квартал.

Первым построили Архиерейский дом (тот самый, где долгие годы располагался краеведческий музей. — Ред.), одновременно закладывался собор. Кроме того, в комплекс входили братские корпуса, стоявшие вдоль Камы, и Архиерейское кладбище.

У Спасо-Преображенского собора был предшественник — монастырь с таким же названием, построенный Строгановыми ещё в XVI веке в Пыскоре. В 1775 году монастырь в Пыскоре был закрыт и по предложению генерал-губер­натора Кашкина разобран, чтобы из этого строи­тельного материала соорудить собор в Перми. Оттуда же по Каме привезли в Пермь и грандиозный иконостас.

Проект собора заказал уже следующий генерал-губернатор — Алексей Волков — губернскому архитектору Петру Васильеву. Изначально Синод планировал построить двухъярусный храм: тёплый храм святителя Стефана Пермского, отапливаемый, должен был быть в подклете, а Спасо-Преображенский летний храм — вторым ярусом, однако Васильев принял решение выстроить два храма в одной оси, на одном уровне. Отдельно проектировалась колокольня. Васильев спроектировал два яруса колокольни, но в 1820-е годы колокольня была надстроена по проекту известного пермского архитектора-классициста Ивана Свиязева.

Строительство комплекса началось в 1793 году. Собор был завершён в 1820 году, а в 1826 году открылась колокольня. Она была отдельно стоящей, за ней находились зимний и летний храмы, вытянувшиеся вдоль Камы по одной оси «кораблём».

Здание долго достраивалось и перестраивалось. В середине XIX века по проекту пермского архитектора Григория Летучего был построен переход между колокольней и летним храмом, через который посетители Пермской галереи входили в здание на протяжении всего существования музея, а также переходная галерея между Архиерейским домом и колокольней, которая тоже существует и в наши дни. Были планы расширения летнего храма, но они не были реализованы.

В конце XIX века в достройке собора принял участие самый известный пермский архитектор Александр Турчевич. По его проекту были пристроены северный и южный приделы: северный во имя святителя Дмитрия Ростовского, а южный был посвящён Иоанну Предтече. В 1902 году по его же проекту была пристроена северная ризничная для хранения церковной утвари и священнических одежд.

Примерно в таком виде здание существует и сейчас.

Что не сохранилось до наших дней? Утрачен чудесный иконостас зимнего храма, это XVIII век. К счастью, чудом уцелел большой иконостас летнего храма, который был создан ещё до строительства собора в Пыскоре. Это настоящая пермская жемчужина. Само здание строилось уже под этот иконостас.

Не сохранились хоры — второй ярус храма. Мы обнаружили в стене перехода между летним и зимним храмами замурованную лестницу, по которой певчие поднимались на хоры.

Здание было официально передано Пермской галерее в 1930-е годы. В зимнем храме были установлены перегородки для размещения экспозиции. В 1950-е годы здание было капитально перестроено по проекту архитектора Якова Рудника: были построены перекрытия для создания трёхэтажного выставочного пространства.

Проект, которым мы занимаемся, на первый взгляд простой: «просто» ликвидировать те перекрытия, которые были сделаны в советские годы. Но вообще-то речь идёт об объекте культурного наследия федерального значения! Главная задача — обеспечить устойчивость конструкции.

В нашем проекте предусмотрено восстановление балкона для хоров и колонн, которые его поддерживали. Для подъёма на хоры придётся возводить дополнительную лестницу. Балкон будет полукруглым, идущим по периметру храма.

Собор будет пятипрестольный: мы восстановим летний Спасо-Преображенский храм, зимний Стефанов, северный придел Святителя Дмитрия и южный — Иоанна Предтечи. Пятый престол — это храм Архиерейского дома, и в нашем проекте — восстановление галереи, связывающей собор и Архиерейский дом. Там сейчас находится библиотека.

В первые годы своего существования собор не был украшен росписью, в нём были только иконы. Роспись в летнем храме появилась в 1840-е годы, в зимнем — в конце XIX века. Расписывали местные, пермские художники. В галерее сохранился документ, где чётко обозначено, на какой стене что было изображено, — это протокол осмотра здания при передаче его музею. Мы очень надеемся, что при реставрации особое внимание будет уделено расчистке стен: очень вероятно, что старинные фрески сохранились и их можно будет восстановить. Впрочем, это не относится к нашему проекту: мы занимаемся только конструктивом, украшения не входят в наше техзадание.

Внешний вид собора изменится: будут восстановлены паперти и главки у всех приделов. Центральная главка, которая сегодня существует, будет реконструирована, потому что она не соответствует первоначальному виду. Собор будет оборудован для посещения маломобильными гражданами.

Процесс реставрации небыстрый, мы находимся на стартовой позиции. Епархия дополнительно привлекает специалистов, которые должны обеспечить сохранность иконостаса XVIII века при проведении строительных работ.

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