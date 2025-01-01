Елена Бардукова Спасо-Преображенскому собору в Перми вернут первоначальные функции Заявление Пермской епархии поддержала комиссия по ПЗЗ Поделиться Твитнуть

Комиссия по землепользованию и застройке Перми одобрила заявление Пермской епархии Русской православной церкви об установлении разрешённого вида использования «религиозное использование (3.7)» в отношении пяти земельных участков и объекта капитального строительства.

В частности, речь идёт о Спасо-Преображенском кафедральном соборе, участках вокруг него, под старым зоопарком, музеем Архиерейского квартала, входящих в зону обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1).

На заседании комиссии заместитель министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Виктория Бабушкина сообщила, что проектом предусматривается реконструкция Спасо-Преображенского кафедрального собора, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования и возвращение собору первоначальной функции. Она добавила также, что общественные обсуждения состоялись, предложений и замечаний не поступало. Заявление было поддержано.

Фото: Минимущества Пермского края

Напомним, в декабре 2024 года проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря», в здании которого ранее размещалась Пермская художественная галерея (Комсомольский проспект, 4), прошла государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ).

Проектом предполагается возвращение первоначальных функций собору с организацией богослужений во всех молельных залах, с восстановлением его исторического архитектурного облика. Работы включают в себя демонтаж поздних неисторических конструкций, перегородок, заполнений проёмов, воссоздание утраченных элементов архитектурно-художественного убранства интерьеров, выполнение инженерного обеспечения, а также реставрацию исторической живописи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.