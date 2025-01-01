Алёна Бронникова После ребрендинга «Хуторок» в Перми станет рестораном русской национальной кухни Все заведения сети выполнят в разном стиле Поделиться Твитнуть

После ребрендинга пермская сеть ресторанов русской и украинской кухни «Хуторок» изменит концепцию. Планируется, что после обновления она будет направлена на русскую культуру, в дизайне интерьеров будут представлены элементы русской культуры, а в меню войдут позиции русской национальной кухни.

В компании рассказали изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что в интерьере заведений будут присутствовать экологичные материалы, включая дерево, солому, глину и лён. Все кафе будут выполнены в разном стиле. Так, интерьер заведения на ул. Сибирской будет включать печь, символизирующую домашний очаг.

К ребрендингу предполагается приступить осенью. Уже в конце этого года на ремонт закроются кафе по ул. Мира, 11, ул. Сибирской, 10 и ул. Ленина, 60 (ТЦ «Колизей»). Кроме того, рассматривается возможность расширения сети за пределы региона: на данный момент заключены договорённости с рестораторами из Екатеринбурга.

Ранее сообщалось о планах «Национальной кухни» провести ребрендинг нескольких своих сетей, включая «Хуторок», «Пельменная» и «Компот». Ребрендинг затронет интерьер, меню и обслуживание. В марте холдинг подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака «Хуторяне».

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