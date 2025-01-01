Сеть ресторанов «Хуторок» в Перми могут переименовать в «Хуторяне» Решение пока не принято Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский ресторанный холдинг «Национальная кухня» рассматривает возможность переименования своей сети «Хуторок» в «Хуторяне». Компания подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака, об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно информации на сайте znakoved.ru, ООО «Национальная кухня» планирует использовать название «Хуторяне» для деятельности, связанной с ресторанным бизнесом, включая кафе, бары, закусочные, кейтеринг, а также консультации по вопросам кулинарии. Заявка была подана в конце марта, и решение по ней пока не принято.

Ранее сообщалось о планах «Национальной кухни» провести ребрендинг нескольких своих сетей, включая «Хуторок», «Пельменная» и «Компот». Ребрендинг затронет интерьер, меню и обслуживание. Основатель группы Олег Поляков уточнил, что «Хуторяне» — один из рассматриваемых вариантов нового названия для сети «Хуторок». Окончательное решение по новому названию ожидается к майским праздникам. В течение года планируется обновить пять заведений холдинга.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.