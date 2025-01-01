Алёна Бронникова Пермский ресторанный холдинг «Национальная кухня» запланировал ребрендинг Заведения начнут обновлять весной Поделиться Твитнуть

Ресторанная группа «Национальная кухня», которая работает на пермском рынке общественного питания около 25 лет, планирует провести ребрендинг заведений среднего сегмента. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на основателя Олега Полякова, процесс начнётся весной.

Обновление коснётся интерьера, кухни, обслуживания и названий. Предварительный ребрендинг начался ещё в 2024 году. Ожидается, что в целом процесс займёт около двух лет. Кроме того, в ближайшие планы холдинга входит запуск двух новых предприятий общепита.

По данным издания, первые заведения ресторанной группы открылись в начале 2000-х годов, в 2017 году их насчитывалось более 40, среди них «Хуторок», «Пельменная», «Компот», Five. Сейчас некоторые заведения, такие как «Сабантуй», Porta, «Самовар» и другие, не работают.

ООО «Национальная кухня» зарегистрировано в Перми в 2011 году Олегом Поляковым. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2023 года выручка составила 31,3 млн руб., чистая прибыль — 3,8 млн руб. Олег Поляков является владельцем и соучредителем ещё шести действующих организаций, ведущих деятельность в общепите: ООО «Караоке плюс», ООО «Пельменная у ЦУМа», ООО «Аэрофуд», ООО «Хуторок на Куйбышева, 66», ООО «Гостиная» и ООО «Проспект центр», а также руководителем ещё трёх организаций, в том числе ООО «Порта».

Ранее «Новый компаньон» писал, что средний чек в пермских заведениях поднялся примерно на 20-30%. Представители ресторанного бизнеса утверждают, что это вынужденная мера для заведений, причины — от роста цен на продукты до дефицита кадров.

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