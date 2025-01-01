Алёна Бронникова

Пермский ресторанный холдинг «Национальная кухня» запланировал ребрендинг

Заведения начнут обновлять весной

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Хуторок Пельменная

  yandex.ru/maps

Ресторанная группа «Национальная кухня», которая работает на пермском рынке общественного питания около 25 лет, планирует провести ребрендинг заведений среднего сегмента. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на основателя Олега Полякова, процесс начнётся весной.

Обновление коснётся интерьера, кухни, обслуживания и названий. Предварительный ребрендинг начался ещё в 2024 году. Ожидается, что в целом процесс займёт около двух лет. Кроме того, в ближайшие планы холдинга входит запуск двух новых предприятий общепита.

По данным издания, первые заведения ресторанной группы открылись в начале 2000-х годов, в 2017 году их насчитывалось более 40, среди них «Хуторок», «Пельменная», «Компот», Five. Сейчас некоторые заведения, такие как «Сабантуй», Porta, «Самовар» и другие, не работают.

ООО «Национальная кухня» зарегистрировано в Перми в 2011 году Олегом Поляковым. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2023 года выручка составила 31,3 млн руб., чистая прибыль — 3,8 млн руб. Олег Поляков является владельцем и соучредителем ещё шести действующих организаций, ведущих деятельность в общепите: ООО «Караоке плюс», ООО «Пельменная у ЦУМа», ООО «Аэрофуд», ООО «Хуторок на Куйбышева, 66», ООО «Гостиная» и ООО «Проспект центр», а также руководителем ещё трёх организаций, в том числе ООО «Порта».

Ранее «Новый компаньон» писал, что средний чек в пермских заведениях поднялся примерно на 20-30%. Представители ресторанного бизнеса утверждают, что это вынужденная мера для заведений, причины — от роста цен на продукты до дефицита кадров.

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