В Перми неизвестные разбили окна бара, возле которого на заборе была найдена мёртвая девушка Полиция начала проверку Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Перми злоумышленники разбили окна бара, рядом с которым ранее была обнаружена мёртвая девушка, висящая на ограде. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на информацию, полученную в ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошёл в баре «Пиво.Мясо», расположенном в Кировском районе города. Ранее сообщалось, что в начале мая возле этого заведения нашли тело 18-летней девушки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

После инцидента местные жители начали приносить цветы к месту гибели девушки, украшая ими забор. 21 мая в социальных сетях появились фотографии, демонстрирующие разбитые окна бара, которые были едва видны из-за множества цветов.

В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили факт повреждения имущества. В полицию поступило сообщение об инциденте. «В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Ранее сообщалось о проверке, проведённой в баре сотрудниками полиции и Роспотребнадзора, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения. Суд принял решение о закрытии заведения на 90 суток.

Расследование гибели девушки продолжается. По данным Минтербеза Пермского края, официальной версией является несчастный случай.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.