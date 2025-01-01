В Перми следователи СК возбудили уголовное дело после загадочной смерти девушки Её тело нашли висящим на заборе Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Перми следователи СК России устанавливают причины смерти 18-летней девушки, тело которой было найдено висящим на заборе. В ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ночь на 11 мая на улице у бара в Кировском районе было обнаружено тело молодой девушки, смерть которой наступила в результате проникающего колотого ранения туловища.

Следователи проверяют на причастность к гибели мигрантов. Также будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия. Они изъяли интересующие следствие предметы и объекты, в том числе видео с камер наблюдения. Сейчас продолжается допрос свидетелей и очевидцев.

Напомним, трагедия случилась на ул. Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми, где было обнаружено тело девушки. При этом в полиции, по предварительным данным, криминальная составляющая отсутствовала. Позже материалы дела передали в следственные органы.

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