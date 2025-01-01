В Перми следователи проводят проверку по факту обнаружения тела девушки на заборе Несчастный случай произошёл в Кировском районе Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

На ул. Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми 11 мая было обнаружено тело девушки. Согласно информации в соцсетях, очевидцы нашли его на остром заборе рядом с кафе. Как сообщили «Новому компаньону» в полиции, по предварительным данным, криминальная составляющая отсутствует.

«В дежурную часть отдела полиции № 3 (по обслуживанию Кировского района) Управления МВД России по городу Перми 11 мая 2025 года поступило сообщение об обнаружении тела девушки на ул. М. Рыбалко. Предварительно установлено, что произошёл несчастный случай, криминальная составляющая отсутствует. В настоящее время проводится проверка», — прокомментировали в ведомстве.

Материалы дела в дальнейшем передадут в следственные органы. В пресс-службе краевого следственного комитета рассказали, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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