В минтербезе назвали основную версию гибели девушки на заборе в Перми Информация о насильственных действиях не подтверждается Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В краевом Министерстве территориальной безопасности прокомментировали трагическую смерть 18-летней жительницы Перми в Кировском районе.

Представители ведомства сообщили, что в связи с гибелью девушки возле одного из городских баров Следственным управлением СК РФ по Пермскому краю инициировано предварительное расследование и возбуждено уголовное дело.

При этом подчёркивается, что сведения о насильственном характере смерти не подтверждаются. Также опровергаются домыслы о причастности к случившемуся посторонних лиц, включая граждан других государств.

Согласно предварительной версии, произошёл несчастный случай. Причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение (вероятно, девушка сама наткнулась на прутья забора - ред.). Установлено, что погибшая находилась в состоянии тяжёлой алкогольной интоксикации, содержание алкоголя в крови составило 5,8 промилле.

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