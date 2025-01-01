Роспотребнадзор приостановил работу пермского кафе «Пиво.Мясо» Протокол передан в суд Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В результате совместной проверки, проведённой Роспотребнадзором по Пермскому краю и ГУ МВД России по Пермскому краю, в деятельности ИП Гусейнова М.М.о., оказывающего услуги общественного питания в пермском кафе «Пиво.Мясо», выявлены серьёзные нарушения.

Эксперты Роспотребнадзора обнаружили многочисленные отступления от санитарных норм, включая неисправность систем горячего водоснабжения и вентиляции. Планировка производственных зон не соответствовала требованиям технологического процесса, отсутствовала последовательность этапов производства. Внутренняя отделка помещений имела повреждения, затрудняющие поддержание необходимого санитарного уровня. Не обеспечивалась надлежащая чистота, принимались продукты без необходимых сопроводительных документов и маркировки. Сотрудники не соблюдали правила личной гигиены, а к работе допускались лица без медицинских книжек.

Для предотвращения опасности для здоровья потребителей Роспотребнадзор по Пермскому краю составил протокол о временном приостановлении работы кафе «Пиво.Мясо» (ул. Маршала Рыбалко, 106 к2). Документы переданы в Кировский районный суд для принятия решения.

Ранее в МВД сообщили, что в кафе «Пиво.Мясо» выявлены 11 нарушений административного законодательства РФ.

Напомним, возле данного кафе на заборе было обнаружено тело 18-летней посетительницы, погибшей от колото-резаного ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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