В пермском баре «Пиво.Мясо» выявлено 11 нарушений Заведение проверили после гибели 18-летней посетительницы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В баре «Пиво.Мясо» на ул. Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми сотрудниками МВД и Роспотребнадзора выявлены 11 нарушений административного законодательства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В частности, изъято около 32 литров алкогольной продукции, продававшейся без необходимой документации, крепкие спиртные напитки, реализуемые без лицензии, и более 20 упаковок табачных изделий с признаками подделки.

Помимо этого, задокументировано присутствие лица, не достигшего совершеннолетия, в развлекательном заведении в ночное время.

В баре осуществлял трудовую деятельность иностранный гражданин, чья деятельность не соответствовала указанной в его разрешении на работу.

Также обнаружены нарушения санитарных норм, трудового законодательства и правил пожарной безопасности.

В настоящее время по всем выявленным фактам незаконной деятельности проводятся следственные мероприятия, по итогам которых будут приняты соответствующие меры.

Напомним, возле бара «Пиво.Мясо» на днях на заборе было обнаружено тело 18-летней посетительницы, погибшей от колото-резаного ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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