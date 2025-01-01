Студентам-целевикам в Прикамье увеличат стипендии на 4 тысячи рублей Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании 22 мая обсудят ряд важных инициатив, касающихся социальной поддержки, экономических льгот, образования и бюджетной политики. Об этом сообщил спикер парламента Прикамья Валерий Сухих.

Для земельных участков, которые бесплатно могут получить работники медицины и образования, предлагается расширить перечень видов разрешённого использования, включив участки «для ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта» и «садоводство». Семьи участников СВО смогут получать земли по месту пребывания в регионе, кроме того, в перечень категорий участников СВО, которым положены бесплатные земельные участки, внесут жителей, которые заключили контракт с организациями, содействующими выполнению боевых задач СВО.

«Предложение главы региона направлено на "донастройку" системы предоставления земельных участков в Прикамье. Эти меры позволят быстрее получать землю и строить жильё, сократит сроки ожидания. Важно исключить бюрократические и правовые препятствия, которые затягивают процедуру получения льгот. Бесплатные земельные участки — заслуженная мера поддержки для наших медиков, педагогов и защитников Отечества», — прокомментировал Валерий Сухих.

Также в повестку заседания вошёл законопроект, продлевающий на год участникам СВО освобождение от уплаты транспортного налога. Действие этой льготы предлагается распространить и на бойцов, заключивших контракт с организациями, которые содействуют выполнению боевых задач ВС РФ. От уплаты налога на имущество будут освобождены включённые в реестр Минспорта РФ собственники спортивных объектов площадью более 9 тыс. кв. м.

Другой проект закона касается увеличения выплат студентам-целевикам, заключившим договор после 1 мая 2024 года. Стипендии выплачиваются два раза в год: 8 тыс. руб. за первый семестр и 14 тыс. руб. — за второй. Принятие законопроекта позволит повысить ежемесячный размер выплаты до минимального размера государственной академической стипендии с учётом районного коэффициента. Таким образом объём годовой стипендии увеличится с 22 до 26 тыс. руб. Целевой набор остаётся одним из эффективных инструментов в решении кадрового вопроса для медицины.

В рамках заседания депутаты рассмотрят также изменения организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, пакет поправок в закон о трёхлетнем бюджете, исполнение краевого бюджета за 2024 год. На «парламентском часе» выступит министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин, а также с докладом выступит руководитель регионального УФССП Александр Малюшкин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.