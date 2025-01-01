Алёна Бронникова В учебных и медицинских учреждениях Прикамья наладят мониторинг энергоресурсов Поправки внесены в краевой бюджет Поделиться Твитнуть

В бюджетных организациях здравоохранения и образования Прикамья наладят мониторинг энергоресурсов. Соответствующую статью расходов внесли в проект поправок к краевому бюджету на 2025-2027 годы. Об этом сообщается в telegram-канале законодательного собрания региона.

«Для внедрения инновационных технологий и контроля качества энергоресурсов на 116 объектах 43 учреждений здравоохранения планируется направить порядка 55,7 млн руб. Согласно пояснительной записке к законопроекту, средства будут направлены на приобретение и монтаж современного оборудования», — уточняется в публикации.

Кроме того, дополнительные средства предлагается направить на приобретение оборудования для проведения энергетического мониторинга 10 объектов и осуществления энергосервисных мероприятий в четырёх садиках и школах. Аналогичное оборудование приобретут для вузов на 65 и 21 объектах соответственно.

Отмечается, что проектом поправок предусмотрено перераспределение средств по нескольким государственным программам, уточнение доходов и расходов и уменьшение дефицита бюджета Пермского края в 2025 году на 472,5 млн руб., а в 2027 году — на 2,3 млрд руб.

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