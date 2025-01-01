Для льготников в Прикамье расширят возможности получить бесплатные участки Законопроект рассмотрят в мае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для льготных категорий жителей Прикамья власти планируют расширить возможности получения бесплатных участков. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, соответствующий законопроект был внесён в краевой парламент губернатором Дмитрием Махониным.

Отмечается, что предлагаемые дополнительные меры поддержки позволят отдельным категориям прикамцев быстрее получать землю и строить жильё. Документ будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании в мае.

В случае его утверждения поддержку смогут получить также граждане, заключившие контракт с организациями, которые содействуют выполнению боевых задач в зоне СВО, а также семьи участников СВО, у которых отсутствует регистрация по месту жительства в Пермском крае. Кроме того, список видов разрешённого использования участков, полученных работниками в сферах медицины и образования, пополнится видами «для ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта» и «садоводство».

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