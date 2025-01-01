Доходы растут Состоялись публичные слушания об исполнении бюджета Пермского края за 2024 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На площадке Законодательного собрания Пермского края 13 мая прошли публичные слушания об исполнении регионального бюджета по итогам 2024 года. Участие приняли депутаты краевого парламента, представители территориальных органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления, регионального Молодёжного парламента, контрольно-надзорных органов, а также профсоюзов и общественных организаций.

Согласно информации, представленной министром финансов Прикамья Екатериной Тхор, доходы в краевой бюджет в прошлом году на 15% превысили плановые показатели. Сумма поступлений сложилась в 250,9 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 9,4%. В структуре налоговых поступлений наибольшую долю традиционно заняли налоги на прибыль организаций и на доход физических лиц, которые составили 148,9 млрд руб.

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

По словам министра, благодаря установленной Центробанком высокой ключевой ставке в 21% Пермский край в 2,4 раза увеличил доходы от размещённых на депозитах средств. Объём поступлений составил 8,1 млрд руб.

Губернатор Дмитрий Махонин обратил внимание, что регион сохранил все свои социальные обязательства и продолжил реализацию инвестпроектов, а рост поступлений обеспечил стабильность и устойчивость экономики.

«Ежегодно увеличиваются поступления в краевой бюджет, в том числе благодаря нашим промышленным предприятиям. Это делает экономику региона стабильной и устойчивой. Приоритетными направлениями расходов в бюджете остались отрасли здравоохранения и образования. Финансирование было направлено, в том числе, на строительство и ремонт школ, детских садов, медучреждений. Кроме того, на уровне региона сохраняем и индексируем востребованные социальные меры поддержки», — подчеркнул глава региона.

Исполнение расходной части в 2024 году составило 91,3% от годового плана. Председатель краевого парламента Валерий Сухих отметил, что качество исполнения бюджета повышается каждый год.

«Эффективность региональной политики определяет не объём бюджета, а качество его использования. Запланированные расходы должны достигать своей цели. Каждый рубль должен доходить до жителя Прикамья социальными льготами, обновлённой инфраструктурой и развитием территории. Стоит отметить, что результативность растёт из года в год», – сообщил спикер.

С докладами о реализации государственных программ выступили заместители председателя Правительства Пермского края Сергей Никифоров, Дмитрий Самойлов, Александр Борисов, Алексей Черников и министр транспорта Сергей Вешняков. Перед слушателями также выступил председатель Контрольно-счётной палаты Александр Белых.

Сергей Никифоров рассказал о достижениях Прикамья в сферах здравоохранения и социальной поддержки. Особое внимание было уделено актуальному вопросу кадровой обеспеченности медучреждений региона. Улучшить показатель обеспеченности врачами удалось в 29 муниципальных образованиях.

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

По итогам года Прикамье вошло в число 11 субъектов РФ, которые перевыполнили плановые показатели по программе «Земский доктор/Земский фельдшер», установленные соглашением с Минздравом РФ. В государственные учреждения здравоохранения были привлечены 179 медицинских работников. Значимую роль в этом сыграла программа «Медицинские кадры Прикамья». Единовременные выплаты от 1 до 2 млн руб. получили 173 врача и фельдшера, которые устроились на работу в организации с наименьшей кадровой обеспеченностью. Ещё 68 медработников заключили договоры о частичной компенсации аренды жилья.

Освоение средств, направленных на мероприятия госпрограммы «Социальная поддержка жителей Пермского края», составило 98,6%. Сумма расходов на её реализацию составила 59 млрд руб., из них 33 млрд из краевой казны. Высокий показатель исполнения связан с заявительным характером мер и адресностью поддержки — социальная поддержка государства была оказана в 2024 году каждому четвёртому жителю региона.

За счёт перевыполнения доходов в бюджете сложился профицит в 13,7 млрд руб. Это позволило второй год подряд не привлекать деньги кредитных организаций. Государственный долг составил 27,4 млрд руб., его структура полностью состоит из заёмных средств федерального бюджета под минимальную процентную ставку 0,1-3%. Отмечается, что по уровню наименьшего госдолга Пермский край занял лидирующую позицию среди регионов Приволжского федерального округа, а в общем рейтинге — 12-е место.

Вопрос утверждения годового отчёта об исполнении бюджета депутаты рассмотрят на пленарном заседании Законодательного собрания 22 мая.

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