В Прикамье введут новые налоговые льготы для участников СВО и крупных спортобъектов Законопроект будет рассмотрен депутатским корпусом в мае Поделиться Твитнуть

В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин предлагает ввести новые налоговые послабления. Соответствующий проект закона внесён им на рассмотрение краевого Законодательного собрания.

Во-первых, на весь 2025 год он предложил продлить освобождение от транспортного налога для военнослужащих, участвующих в СВО, или их жён и распространить эту льготу на тех, кто заключил контракт с организациями, оказывающими помощь Вооружённым Силам РФ в выполнении поставленных задач. Они смогут не платить транспортный налог за период с 2022 по 2025 год, независимо от даты подписания контракта.

Второе предложение касается крупных спортивных сооружений в регионе. Планируется освободить от налога на имущество организации, владеющие спортивными объектами площадью свыше 9 тыс. кв. м, которые включены в список Минспорта РФ.

Это позволит перенаправить дополнительные средства на ремонт и улучшение объектов, чаще обновлять оборудование и создавать новые возможности для спортсменов.

В список крупнейших спортивных объектов входят, например, УДС «Молот», СК им. В.П. Сухарева, крытый футбольный манеж «Пермь Великая», спорткомплекс «Олимпия», МСК «Энергия».

Законопроект будет рассмотрен депутатским корпусом в мае.

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