На строительство причала в Осе в Пермском крае потребуется около 68 млн рублей Возведение объекта запланировано на 2026 год Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Игоря Морозова / t.me/morozov_osa

Монтаж причала в Осе запланирован на лето 2026 года. Он разместится в бухте возле мемориала Емельяну Пугачёву. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Осинского округа Игорь Морозов.

Он пояснил, что округ вошёл в число территорий, где будет построен новый модульный причал. На его строительство будет направлено порядка 68 млн руб., большую часть которых составят средства бюджета Пермского края.

«Сейчас разрабатываем проект по привязке причала к местности и его закреплению. Стоимость проекта около 5 млн руб. Средства запланированы в местном бюджете», — написал Игорь Морозов.

Глава округа добавил, что также в настоящее время идёт подготовка документов для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика. Все работы должны быть завершены до конца текущего года.

Напомним, в Пермском крае на ближайшие два года запланировано обустройство пяти причалов. Согласно докладу, представленному минтрансом, в этом году планируется завершение обустройства причалов в Соликамске и Краснокамске, а в 2026 году — в Добрянке, Осе и Ильинском.

На заседании правительства Прикамья глава региона Дмитрий Махонин поручил министерству транспорта разработать план развития причальной инфраструктуры Пермского края до 2030 года.







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